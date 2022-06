Ultime Notizie – Scissione 5 Stelle, Renzi: “Alleanza con Di Maio? Dibattito lunare” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le ipotesi di un sodalizio tra Iv e Insieme per il Futuro si basa su un “Dibattito lunare, surreale. Non si sa nemmeno con che legge elettorale si andrà a votare”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a ‘Radio anch’io’ su Radio Raiuno commentando le voci di un’Alleanza elettorale al centro con Luigi Di Maio dopo la Scissione dei 5 Stelle. I 5 Stelle spariranno “ma per il governo non cambierà nulla”, ha sottolineato l’ex premier. “Ieri per ore si è discusso di quali aggettivi bisognasse usare nella risoluzione. La realtà è che la risoluzione è passata ed è stata votata da tutti nella maggioranza. I ministri 5 Stelle restano al loro posto, non cambia nulla. Erano partiti per cambiare l’Italia, dovevano abolire la povertà e invece hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le ipotesi di un sodalizio tra Iv e Insieme per il Futuro si basa su un “, surreale. Non si sa nemmeno con che legge elettorale si andrà a votare”. Così il leader di Iv, Matteo, a ‘Radio anch’io’ su Radio Raiuno commentando le voci di un’elettorale al centro con Luigi Didopo ladei 5. I 5spariranno “ma per il governo non cambierà nulla”, ha sottolineato l’ex premier. “Ieri per ore si è discusso di quali aggettivi bisognasse usare nella risoluzione. La realtà è che la risoluzione è passata ed è stata votata da tutti nella maggioranza. I ministri 5restano al loro posto, non cambia nulla. Erano partiti per cambiare l’Italia, dovevano abolire la povertà e invece hanno ...

