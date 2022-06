Italia-Grecia: Draghi vede primo ministro greco Mitsotakis (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il primo ministro della Repubblica ellenica Kyriakos Mitsotakis è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier greco è stato accolto dal picchetto d'onore. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Ildella Repubblica ellenica Kyriakosè appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario. Il premierè stato accolto dal picchetto d'onore.

Pubblicità

RadioAirplay_it : #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-It… - fabio_caredda2 : @Authocton @Alberto199000 @PBerizzi Non sai come rispondere la nato come dal dopoguerra salva nazisti e li usa per… - evacat8 : RT @RadioAirplay_it: #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-Itali… - c_carlyalberti : RT @RadioAirplay_it: #NoStress di @mengonimarco è trasmesso dalle #radio di 14 paesi ?????? Croazia-Francia-Germania-Grecia-Guatemala-Itali… - la_bodi : Qualcuno ha frettolosamente dimenticato che Draghi,esponente della Trojca europea, contribuì alle sanzioni contro l… -