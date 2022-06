Di Maio molla il Movimento e crea 'Insieme per il futuro'. I Cinquestelle: 'Non usciamo dal Governo' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Movimento Cinque Stelle non è più il primo gruppo in Parlamento, la mossa di Luigi Di Maio che ha portato con sè circa 60 parlamentari, protagonisti della scissione Insieme al Ministro degli Esteri ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) IlCinque Stelle non è più il primo gruppo in Parlamento, la mossa di Luigi Diche ha portato con sè circa 60 parlamentari, protagonisti della scissioneal Ministro degli Esteri ...

Pubblicità

Graziel69066979 : @utini19 Quando uno dal niente arriva alla poltrona non molla più e si dimentica tutto.Mi ha fatto sempre questa im… - PaoloScorpio : RT @DaniloMapelli: Chi cambia partito deve uscire dal parlamento vale per tutti di maio vattene allo stadio ! (Non molla la poltrona è il m… - Sistodm : Da uno vale uno a uno (non) vale l’altro è un passo. Capirai se uno come Di Maio molla la sedia ministeriale o lo… - GianniPulito : Beppe Grillo, che sconfitta pesante. Di Maio lo molla e fa come gli pare dopo essere stato eletto con i M5S. Vedrem… - ortyzapple : Che paraculo di maio. A lui piace fare politica e molla i 5 stelle. Meglio di una soap opera #Buongiorno :) -