Artemis sceglie il nucleare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il progetto si chiama Fission Surface Power e consiste in un sistema a fissione nucleare da 40 kW, abbastanza per servire ininterrottamente 30 famiglie per dieci anni. dice la NASA Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il progetto si chiama Fission Surface Power e consiste in un sistema a fissioneda 40 kW, abbastanza per servire ininterrottamente 30 famiglie per dieci anni. dice la NASA

Pubblicità

zazoomblog : Artemis sceglie in nucleare - #Artemis #sceglie #nucleare - _AliveUniverse : Il progetto si chiama Fission Surface Power e consiste in un sistema a #fissionenucleare da 40 kW, abbastanza per s… -