Uccide la moglie e la veglia per tutta la notte Non so cosa sia successo

Un uomo di 76 anni ha confessato di aver sparato alla moglie. Gli inquirenti stanno cercando di capire da quante ore la donna si trovava senza vita nell'appartamento

