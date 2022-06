Pronto intervento casa: come tutelarsi dalle truffe (Di martedì 21 giugno 2022) “Aumentano di giorno in giorno le segnalazioni di truffe in merito a interventi di riparazione a prezzi stratosferici totalmente ingiustificati. Migliaia di euro per riparare semplici perdite di acqua, aprire una porta, e centinaia di euro per cambiare una guarnizione. Sembra follia e invece sono questi gli importi delle fatture che alcuni sfortunati utenti si sono visti consegnare dai tecnici intervenuti nella propria abitazione”. Adiconsum Bergamo riceve quotidianamente telefonate o mail inerenti casi di questo genere, e Mina Busi, presidente dell’associazione consumatori di via Carnovali, prende di mira la “cattiva abitudine” di approfittare delle emergenze. Infatti, è consuetudine che succeda tutto nei momenti meno opportuni: il salvavita salta proprio quando devi uscire, la porta blindata si blocca, lo scarico del water non funziona, il tubo del lavandino perde ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) “Aumentano di giorno in giorno le segnalazioni diin merito a interventi di riparazione a prezzi stratosferici totalmente ingiustificati. Migliaia di euro per riparare semplici perdite di acqua, aprire una porta, e centinaia di euro per cambiare una guarnizione. Sembra follia e invece sono questi gli importi delle fatture che alcuni sfortunati utenti si sono visti consegnare dai tecnici intervenuti nella propria abitazione”. Adiconsum Bergamo riceve quotidianamente telefonate o mail inerenti casi di questo genere, e Mina Busi, presidente dell’associazione consumatori di via Carnovali, prende di mira la “cattiva abitudine” di approfittare delle emergenze. Infatti, è consuetudine che succeda tutto nei momenti meno opportuni: il salvavita salta proprio quando devi uscire, la porta blindata si blocca, lo scarico del water non funziona, il tubo del lavandino perde ...

