Kaliningrad in blocco, le dure proteste di Mosca (Di martedì 21 giugno 2022) Nell'Oblast di Kaliningrad, l'enclave russa all'interno del territorio UE, è al momento in atto quello che Mosca definisce un blocco da parte non solo dell'Unione ma anche dalla Lituania. Da qualche giorno infatti non stanno più arrivando via treno dalla Russia molte merci. Per l'UE non esiste però nessun blocco: si stanno solo applicando le sanzioni stabilite. Nella giornata di ieri, 20 giugno 2022, la Federazione Russa ha protestato contro il divieto di transito imposto per le merci sanzionate dall'UE tra la regione di Kaliningrad ed il resto del territorio russo attraverso la Lituania, imposto la scorsa settimana dalla Lituania. Il blocco di Kaliningrad La regione russa di Kaliningrad si trova sulle sponde del Baltico e confina ad ovest ...

