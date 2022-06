Pubblicità

Agenzia ANSA

"Abbiamo osservato untotale sulla questione dello status di paese candidato all'Ue per l'Ucraina". Lo ha detto Clément Beaune, ministro francese agli affari europei al termine del consiglio affari generali. "Ora ...... inclusa Google, debbano ottenere ilda editori e agenzie stampa per mostrare contenuti ... Ad oggi, elenca ancora Missoffe, 'abbiamo accordi con più di 150 testate giornalistiche in. ... Francia, consenso totale in Ue sulla candidatura di Kiev - Ultima Ora BRUXELLES - "Abbiamo osservato un consenso totale sulla questione dello status di paese candidato all'Ue per l'Ucraina". Lo ha detto Clément Beaune, ministro francese agli affari europei al termine de ...Su questi timori Le Pen ha consolidato il consenso che aveva costruito in gran parte per via della reazione anti-islamica agli attentati di Parigi e Nizza, facendo leva soprattutto sul rifiuto della ...