Calciomercato Torino, Vlasic costa caro ma Cairo ci prova con il West Ham (Di martedì 21 giugno 2022) Il Torino cerca il “sì” dal trequartista, croato di Spalato come Juric: il patron pronto a trattare i 20 milioni richiesti L’indiscrezione lanciata dalla Croazia ha trovato terreno fertile, il Toro sta facendo sul serio per Nikola Vlasic. Di Spalato come il tecnico Ivan Juric, il classe 1997 ha tutte le caratteristiche che fanno al caso dell’allenatore: fantasia e velocità, oltre alla capacità di agire su entrambi i lati del campo, questi i punti forti del trequartista. E anche dal punto di vista delle motivazioni, Juric troverebbe un giocatore che ha enorme voglia di rilancio, come dimostra l’ultima stagione. Stagione negativa Appena 19 apparizioni in campionato e una sola rete realizzata, Vlasic ha fallito al primo anno di West Ham: si era presentato come uno dei colpi dell’estate scorsa, il club sborsò ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ilcerca il “sì” dal trequartista, croato di Spalato come Juric: il patron pronto a trattare i 20 milioni richiesti L’indiscrezione lanciata dalla Croazia ha trovato terreno fertile, il Toro sta facendo sul serio per Nikola. Di Spalato come il tecnico Ivan Juric, il classe 1997 ha tutte le caratteristiche che fanno al caso dell’allenatore: fantasia e velocità, oltre alla capacità di agire su entrambi i lati del campo, questi i punti forti del trequartista. E anche dal punto di vista delle motivazioni, Juric troverebbe un giocatore che ha enorme voglia di rilancio, come dimostra l’ultima stagione. Stagione negativa Appena 19 apparizioni in campionato e una sola rete realizzata,ha fallito al primo anno diHam: si era presentato come uno dei colpi dell’estate scorsa, il club sborsò ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Programmato un incontro la prossima settimana tra @Inter e @TorinoFC_1906 per discutere del futuro… - GiovaAlbanese : #Pellegrini può lasciare Torino: ci sono almeno un paio di club della Premier che vogliono fare sul serio. La… - SaraMeini : #calciomercato In attesa della firma di Vincenzo #Italiano, che arriverà domani, la @acffiorentina è a un passo dal… - sportli26181512 : Torino, Pellegri acquistato a titolo definitivo dal Monaco. Le news di calciomercato: Esercitata l'opzione di risca… - Robertoro80 : RT @DiMarzio: #SerieA I @TorinoFC_1906: tutto fatto per il ritorno in granata di Pietro #Pellegri -