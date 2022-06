Si supera un tradimento? Ma soprattutto lo si vuole superare o dopotutto va bene così?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ciao Ester, sono M. e ho 33 anni, fidanzata quasi da 9. Ti racconto la mia storia: come anticipato, sono fidanzata e convivo con un ragazzo con cui mi trovo benissimo, che mi ama e chefare progetti con me. E io anche. Per alcuni siamo stati a distanza e non ti nego che ho avuto possibilità di tradirlo più volte ma senza farlo mai. Non sono fatta per i tradimenti, mi sono sempre considerata una persona leale che rispetta la persona che ha accanto.Purtroppo questo fino a due mesi fa. Mi sono trasferita a Roma, dove vive il mio fidanzato, un paio di anni fa per frequentare un master e ho conosciuto un ragazzo con cui ho legato subito, stesso carattere, stesso modo di fare, stesso umorismo, una mia copia al maschile. L’interesse e l’affetto da parte di entrambi c’era ma senza che nessuno facesse mai un passo in quel senso. E’ arrivato il Covid e, ...