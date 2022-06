Nuoto, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri in finale ai Mondiali negli 800 sl con 3° e 4° crono (Di lunedì 20 giugno 2022) Una finale che saprà molto di azzurro, quella degli 800 stile libero ai Mondiali di Budapest. Alla fine si è compiuta la missione che ci si aspettava: sia Gregorio Paltrinieri che Gabriele Detti hanno avuto accesso all’ultimo atto della gara di mezzofondo, con rispettivamente il quarto ed il terzo crono assoluto. Una inversione dei ruoli un po’ inaspettata, figlia però di due gare completamente all’opposto. Il primo a scendere in acqua è stato Detti, che si è ritrovato a rincorrere per tutta la gara l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7.44.75) ed il tedesco Florian Wellbrock (7.46.08); negli ultimi 100 metri deve difendersi dall’attacco dell’irlandese Daniel Wiffen (7.46.32), ma riesce a tenere salda la terza piazza in 7.46.08. Nell’altra ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Unache saprà molto di azzurro, quella degli 800 stile libero aidi Budapest. Alla fine si è compiuta la missione che ci si aspettava: siachehanno avuto accesso all’ultimo atto della gara di mezzofondo, con rispettivamente il quarto ed il terzoassoluto. Una inversione dei ruoli un po’ inaspettata, figlia però di due gare completamente all’opposto. Il primo a scendere in acqua è stato, che si è ritrovato a rincorrere per tutta la gara l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7.44.75) ed il tedesco Florian Wellbrock (7.46.08);ultimi 100 metri deve difendersi dall’attacco dell’irlandese Daniel Wiffen (7.46.32), ma riesce a tenere salda la terza piazza in 7.46.08. Nell’altra ...

