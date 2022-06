Motorola Razr 3, un’impennata di potenza con un costo più basso (circa €500) (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli in merito al nuovo smartphone di casa Motorola, leggasi il Razr 3. A svelarli è stato OnLeaks, che ha appunto “leakkato” info riguardanti il nuovo telefono: come sempre, quando si tratta di leak, dovete prendere il tutto con le pinze, in quanto potrebbero non rivelarsi poi nella realtà, ma in ogni caso stiamo parlando di fonti attendibili, di conseguenza la notizia va riportata. Motorola Razr 3, 19/6/2022 – Computermagazine.itLe ultime informazioni pubblicate sul nuovo pieghevole della multinazionale americana riguardano il prezzo sul mercato europeo, e non solo. Partiamo dalla colorazione, che stando a quanto svelato dovrebbe essere Quartz Black, un bel nero, molto elegante e nel contempo sobrio, che è già stato utilizzato anche in passato, visto che il primo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli in merito al nuovo smartphone di casa, leggasi il3. A svelarli è stato OnLeaks, che ha appunto “leakkato” info riguardanti il nuovo telefono: come sempre, quando si tratta di leak, dovete prendere il tutto con le pinze, in quanto potrebbero non rivelarsi poi nella realtà, ma in ogni caso stiamo parlando di fonti attendibili, di conseguenza la notizia va riportata.3, 19/6/2022 – Computermagazine.itLe ultime informazioni pubblicate sul nuovo pieghevole della multinazionale americana riguardano il prezzo sul mercato europeo, e non solo. Partiamo dalla colorazione, che stando a quanto svelato dovrebbe essere Quartz Black, un bel nero, molto elegante e nel contempo sobrio, che è già stato utilizzato anche in passato, visto che il primo ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Motorola Razr 3, quasi 500 euro in meno nonostante il boost di prestazioni | Rumor - - ParliamoDiNews : Motorola Razr 3: le indiscrezioni e tutto ciò che sappiamo fino #motorola #razr #indiscrezioni #sappiamo #19giugno - telefoninonet : Motorola Razr 3: ecco quanto costerà (RUMOR) - HDblog : RT @HDblog: Motorola Razr 3, quasi 500 euro in meno nonostante il boost di prestazioni | Rumor - NeoEnigma : #Motorola Razr 3, quasi 500 euro in meno nonostante il boost di prestazioni | Rumor - -