Fiorello: no a un altro festival di Sanremo. Ma è sempre a tempo per ripensarci (Di domenica 19 giugno 2022) Non è la prima dichiarazione di questo genere dello showman, che poi inevitabilmente, pressato da Amadeus e dai fans, torna sui suoi passi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) Non è la prima dichiarazione di questo genere dello showman, che poi inevitabilmente, pressato da Amadeus e dai fans, torna sui suoi passi L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Fiorello: no a un altro festival di Sanremo. Ma è sempre a tempo per ripensarci - fiorellina831 : @Fiorello i tuoi fans siciliani, ad ogni nuova data, non fanno altro che chiedere: ma in Sicilia? Ci saranno altre… - EnfantProdige : RT @fabriziomico: @argento_tw Poi E poi c'è Filippo si è fatta ugualmente sei anni dopo con Marcorè protagonista, mentre lo show di Baudo e… - fabriziomico : @argento_tw Poi E poi c'è Filippo si è fatta ugualmente sei anni dopo con Marcorè protagonista, mentre lo show di B… - fiorellinas : @Fiorello La lettura del libro di Catena, prosegue. Sono arrivata al capitolo 28 e mi dispiace finirlo perché è be… -