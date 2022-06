Cagliari | bimbo di 5 anni lasciato solo in casa di notte Le urla attirano i passanti

Pubblicità

giuliafloris : @RobiVil @AssiaVonNeumann @mardymustikka @umbertodelboca @RobertoBurioni @UPPA_it Io ho partorito a Milano e la pro… - ValeSantaSubito : Mia mamma abita a Cagliari, mia figlia a Viterbo e ha avuto un bimbo Non passa giorno senza che mia figlia mandi un… - infoitinterno : Tragedia in Sardegna: muore bimbo di 7 mesi | Cagliari -

L'Unione Sarda.it

I carabinieri della Sezione Radiomobile disono intervenuti a Pirri dopo che alcuni passanti avevano segnalato al 112 le urla di un bambino che provenivano da un appartamento. Sul posto per ...un maschietto il primo bambino acon il doppio cognome. La registrazione è avvenuta questa mattina allo Stato Civile della Municipalità di Pirri. Sulla base della nuova normativa recentemente definita dalla sentenza della ... Cagliari, denunciata per abbandono di minore Bambino di cinque anni lasciato solo in casa durante la notte . Denunciata la madre, una donna ucraina di 43 anni, recentemente immigrata in Sardegna, per ...Tra le opportunità - a Cagliari - quelle proposte dai quattro centri di quartiere. Gite, mostre e giornate al mare in un contesto multiculturale e di inclusione. A costo zero per le famiglie.