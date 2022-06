Berrettini-Krajinovic oggi, Finale ATP Queen’s 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) Ormai ci siamo, l’attesa sta per finire. Quest’oggi alle 14:30 Matteo Berrettini sfiderà Filip Krajinovic nella Finale del Queen’s 2022. Sull’erba britannica l’azzurro partirà con i favori del pronostico e proverà a fare il bis dopo il trionfo della scorsa stagione. Per arrivare fino all’atto conclusivo del torneo il romano ha sconfitto in ordine cronologico il britannico Daniel Evans, gli statunitensi Denis Kudla e Tommy Paul e per ultimo l’olandese Botic Van De Zandschulp in semiFinale. Dall’altra parte, invece, il serbo ha superato in sequenza gli statunitensi Jenson Brooksby e Sam Querrey, il britannico Ryan Peniston e infine il croato Marin Cilic. Tra Berrettini e Krajinovic ci sono due precedenti, entrambi vinti dal nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Ormai ci siamo, l’attesa sta per finire. Quest’alle 14:30 Matteosfiderà Filipnelladel. Sull’erba britannica l’azzurro partirà con i favori del pronostico e proverà a fare il bis dopo il trionfo della scorsa stagione. Per arrivare fino all’atto conclusivo del torneo il romano ha sconfitto in ordine cronologico il britannico Daniel Evans, gli statunitensi Denis Kudla e Tommy Paul e per ultimo l’olandese Botic Van De Zandschulp in semi. Dall’altra parte, invece, il serbo ha superato in sequenza gli statunitensi Jenson Brooksby e Sam Querrey, il britannico Ryan Peniston e infine il croato Marin Cilic. Traci sono due precedenti, entrambi vinti dal nostro ...

