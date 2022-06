Annecy 2022 | Little Nicholas - Happy as Can Be è il Miglior Film

(Di domenica 19 giugno 2022), il festival internazionale dedicato all'animazione, si è concluso con la vittoria dias Can Be. Il festival internazionale dedicato all'animazione disi è concluso ufficialmente con la vittoria dias Can Be, dei registi Amandine Fredon e Benjamin Massoubre. Il progetto è una co-produzione tra Francia e Lussemburgo e ha conquistato il riconoscimento più ambito assegnato un anno fa a Flee, lungometraggio in grado di ottenere anche tre prestigiose nomination agli Oscar. Ilè ambientato verso la fine degli anni '50 a Parigi. René Goscinny (Alain Chabat) e Jean-Jacques Sempé ...

della Giuria " ed il Premio Distribuzione Fondation Gan alla quarantaseiesima edizione dell'Festival International du Film d'Animation (Francia), che si è svolta dal 13 al 18 giugno. Un momento di "Vietato ai cani e agli italiani"(Francia), 19 giugno- Si è chiusa un'edizione dai grandi numeri del Festival internazionale di animazione di(cittadina francese dell'Alta Savoia): oltre 13mila accreditati ... Il più importante festival di cartoon del mondo ha assegnato i suoi premi e c'è spazio anche per una commovente storia italiana ...