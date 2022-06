19 giugno 2022: la prima volta dell'Italia in Coppa Davis (Di domenica 19 giugno 2022) Il ricordo più tangibile della prima partita disputata dall'Italia in Coppa Davis è una moneta d'oro. Una casa d'aste londinese la propone sul suo sito a partire da 5.000 sterline. Cento anni dopo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Il ricordo più tangibilepartita disputata dall'inè una moneta d'oro. Una casa d'aste londinese la propone sul suo sito a partire da 5.000 sterline. Cento anni dopo ...

Pubblicità

rusembitaly : La traduzone in italiano???? (a cura di M.Bernardini) dell'intervento del Presidente Russo V.#Putin???? alla sessione p… - DiMarzio : .@acmilan I Possibile inserimento del @PSG_inside nella corsa a Renato #Sanches: la situazione - DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - LE_AMA_ : RT @soundsblogit: Marco Mengoni, San Siro, 19 giugno 2022: concerto a Milano, scaletta canzoni e tutte le info - alpardu : RT @IlZebraapois: 'Australia: il governo ordina di tenere le luci spente per scongiurare inspiegati blackout. E Draghi la copierà… Maurizi… -