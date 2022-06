(Di sabato 18 giugno 2022) Leggo e percepisco di una forte volontà di pensare più a se stessi, alla qualità della vita, a viaggiare per scoprire cosa offra il mondo fuori dalla finestra, soprattutto tra i più giovani'. Così ...

Pubblicità

_fede_rica_p : Quando l’apparente semplicità cela una reale semplicità ????? - LambertiAnna2 : Una foto molto bella, secondo me, nei suoi dettagli di 'apparente' semplicità. ?????? ??Credit ArAliIbrahim, LinkedIn -

Icon Magazine

Per questa collezione mi ha ispirato il desiderio die di vita normale', spiega Silvia Venturini Fendi nel backstage prima dello show che ha presentano la prossima primavera - estate 2023. Leggo e percepisco di una forte volontà di pensare ...Dietro tutta questa calma, ovviamente, c'è una storia; non una che raccontiamo davanti a ... Se non altro, è proprio questo il suo più grande pregio : essere capace, con estrema, di ... La semplicità apparente di Fendi - Icon