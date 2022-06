' La confessione di Vidal | via dall' Inter per il Boca Juniors'

Pubblicità

L'Inter esi separeranno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza (2023), questo è ormai certo. Il club nerazzurro deve abbassare il monte ingaggi e fare cassa per procedere con gli acquisti e la ...L'Inter esi separeranno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza (2023), questo è ormai certo. Il club nerazzurro deve abbassare il monte ingaggi e fare cassa per procedere con gli acquisti e la ... Inter, confessione Vidal sul futuro: “Vorrei giocare nel Boca, ma dipende da… Fernando” Una confessione a una persona di fiducia che spingerebbe Vidal al Boca Juniors. La riporta Olé, sarebbe questa la frase: "Il Boca mi piacerebbe, ma tutto dipende da Fernando". Il Fernando a cui l'inte ...Secondo Olé il cileno avrebbe confessato ad una persona cara la volontà di andare in Argentina per giocare nella Bombonera ...