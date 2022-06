Bene lo scudo anti spread, ma ne servirebbe anche uno anti Lagarde (Di sabato 18 giugno 2022) Al direttore - Certamente, come è stato detto nel convegno milanese di “Young Factor”, la progettata introduzione, da parte della Bce, dello scudo anti frammentazione ha finalità di politica monetaria. Ma ciò ha ricadute ovvie sugli spread. Non bisogna dimenticare che la finalità in questione – insieme con l’evocazione del rischio di disintegrazione dell’euro nel 2012 – è stata alla base delle motivazioni delle operazioni monetarie non convenzionali e, in particolare, del quantitative easing, esposte alla Corte europea di giustizia e da essa accolte contro le posizioni della Germania. All’epoca della gestione Draghi si aveva cura di aggiungere sempre nelle comunicazioni sulle innovazioni operative “nell’ambito del mandato”, riferendosi, appunto, alla missione della Bce. Questa non può ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 giugno 2022) Al direttore - Certamente, come è stato detto nel convegno milanese di “Young Factor”, la progettata introduzione, da parte della Bce, delloframmentazione ha finalità di politica monetaria. Ma ciò ha ricadute ovvie sugli. Non bisogna dimenticare che la finalità in questione – insieme con l’evocazione del rischio di disintegrazione dell’euro nel 2012 – è stata alla base delle motivazioni delle operazioni monetarie non convenzionali e, in particolare, del qutative easing, esposte alla Corte europea di giustizia e da essa accolte contro le posizioni della Germania. All’epoca della gestione Draghi si aveva cura di aggiungere sempre nelle comunicazioni sulle innovazioni operative “nell’ambito del mandato”, riferendosi, appunto, alla missione della Bce. Questa non può ...

