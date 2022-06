Laurea magistrale in Traduzione e Interpretariato SSML San Domenico: l’importanza della doppia laurea (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo la laurea triennale, sono in molti coloro che decidono di fermarsi e provare subito a inserirsi nel mondo del lavoro. Una scelta che però non sempre premia, soprattutto se si vogliono intraprendere carriere che richiedono una preparazione specialistica. Scegliere la magistrale in Traduzione specialistica e Interpretazione (LM-94) della SSML San Domenico vuol dire arricchire L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo latriennale, sono in molti coloro che decidono di fermarsi e provare subito a inserirsi nel mondo del lavoro. Una scelta che però non sempre premia, soprattutto se si vogliono intraprendere carriere che richiedono una preparazione specialistica. Scegliere lainspecialistica e Interpretazione (LM-94)Sanvuol dire arricchire L'articolo .

