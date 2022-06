‘Io per Benevento’: “Problem solving? Capacità e sensibilità di Rosa va riconosciuta” (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione ‘Io per Benevento‘ in merito all’operato dell’assessore all’ambiente, Alessandro Rosa: “E’ doveroso prendere atto della Capacità dell’Assessore all’Ambiente Alessandro Rosa che riesce a risolvere in maniera tempestiva delle Problematiche che riguardano il decoro urbano. La sensibilità e la concretezza che viene percepita dai cittadini è tangibile e la sua abnegazione nel risolvere questioni ambientali che se pur rientrano nell’ordinaria amministrazione, spesso, sono inquadrate come interventi secondari in quanto si concede priorità a zone più centrali, rendono l’operatività dell’Assessore apprezzata. Come accade ogni anno, in questo periodo la vegetazione inizia a non contenersi e, dunque, è evidente che nel giro di qualche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione ‘Io per Benevento‘ in merito all’operato dell’assessore all’ambiente, Alessandro: “E’ doveroso prendere atto delladell’Assessore all’Ambiente Alessandroche riesce a risolvere in maniera tempestiva delleatiche che riguardano il decoro urbano. Lae la concretezza che viene percepita dai cittadini è tangibile e la sua abnegazione nel risolvere questioni ambientali che se pur rientrano nell’ordinaria amministrazione, spesso, sono inquadrate come interventi secondari in quanto si concede priorità a zone più centrali, rendono l’operatività dell’Assessore apprezzata. Come accade ogni anno, in questo periodo la vegetazione inizia a non contenersi e, dunque, è evidente che nel giro di qualche ...

