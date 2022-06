Trasporto aereo | tariffe raddoppiate rispetto l’estate scorsa | voli per l’Europa più cari del 91%

(Di giovedì 16 giugno 2022) È arrivato il periodo delle vacanze, finalmente. Dopo due anni di stop e di sogni, si potrà tornare a viaggiare. Quello che però doveva essere un programma solamente felice e spensierato, si scontra con la realtà. Una realtà che colpisce tutti. Il caro-aerei in Italia. Leggi anche: Vacanze 2022: le più belle mete low cost in Italia e all’esteroCodacons, già da fine Maggio, aveva fatto sapere che lesono quasie chi sta cercando di prenotare una vacanza se ne sta accorgendo. “Cifre folli e altissime” che per alcuni sono un vero e proprio impedimento. Non sono poche infatti le persone costrette a rinunciare al viaggio perché non riescono a sostenere le spese. Codacons, rielaborando gli ultimi dati forniti dall’Istat, ha dichiarato che nel mese di Maggio le...

TRASPORTO AEREO/ La strategia sui sostegni che oggi favorisce l'Italia Cinquanta attori pubblici-privati, distribuiti su tutto il territorio nazionale; un investimento di 394 milioni di euro per i primi 3 anni (2023-2025); 696 ricercatori dedicati e 574 quelli ...Il caro-aerei in Italia. Codacons, già da fine Maggio ... I rincari colpiscono anche i traghetti Codacons fa sapere che si registrano rincari anche nei trasporti marittimi, che aumentano del +19,4%.