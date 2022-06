Tangenti al teatro Petruzzelli di Bari, l'ex direttore Longo patteggia 3 anni e 9 mesi (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo scandalo delle Tangenti al teatro Petruzzelli di Bari si è concluso con la ratifica della gup del Tribunale di Bari Valeria Isabella Valenzi di sei patteggiamenti, un'assoluzione e un rinvio a giudizio, al termine dell'udienza preliminare e del contestuale processo con rito abbreviato nei confronti dell'ex direttore amministrativo Vito Longo, di sei imprenditori baresi e della moglie di Longo, Antonella Rinella, ex capo di gabinetto del Comune di Bari, accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta, riciclaggio e peculato. In particolare la giudice ha accolto la proposta di patteggiamento per Longo a tre anni e nove mesi di reclusione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo scandalo dellealdisi è concluso con la ratifica della gup del Tribunale diValeria Isabella Valenzi di seimenti, un'assoluzione e un rinvio a giudizio, al termine dell'udienza preliminare e del contestuale processo con rito abbreviato nei confronti dell'examministrativo Vito, di sei imprenditori baresi e della moglie di, Antonella Rinella, ex capo di gabinetto del Comune di, accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta, riciclaggio e peculato. In particolare la giudice ha accolto la proposta dimento pera tree novedi reclusione, ...

