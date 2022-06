Sparatoria in via Baracca, il Gip: 'Non c'è pericolo di fuga per Vescovo' - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 16 giugno 2022) Carabinieri sul luogo della Sparatoria (foto New Press Photo) Per approfondire : Articolo : Spari nel condominio a Firenze, c'è un fermo per tentato omicidio. Trovata la pistola Articolo : Rapine, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 giugno 2022) Carabinieri sul luogo della(foto New Press Photo) Per approfondire : Articolo : Spari nel condominio a Firenze, c'è un fermo per tentato omicidio. Trovata la pistola Articolo : Rapine, ...

Pubblicità

LaMartinellaFI : Sparatoria di via Baracca, i Carabinieri trovano 4 chili di hashish nel garage del ferito più grave - qn_lanazione : Ferito nella sparatoria, in garage aveva 4 chili di droga #Firenze - francobus100 : Firenze, sparatoria in un palazzo di via Baracca dopo una lite: feriti due uomini, uno è in gravi condizioni… - LaMartinellaFI : Sparatoria di via Baracca, c'è un fermo per tentato omicidio - infoitinterno : Sparatoria in via Baracca, un indagato sottoposto a fermo -