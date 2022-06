Eni gas e luce diventa Plenitude: quali sono i servizi e i vantaggi offerti dalla società benefit (Di giovedì 16 giugno 2022) Eni gas e luce oggi diventa Plenitude, realizzando una nuova società benefit nel settore dell’energia con un modello di business che integra la produzione di energia sostenibile proveniente da fonti rinnovabili, nuovi servizi energetici, progetti di mobilità elettrica e di transizione energetica. Essere una società benefit in ambito energetico significa porsi l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società, l’ambiente e le persone. Eni ha preso l’impegno di creare un nuovo valore condiviso attraverso progetti di transizione energetica, diversificando la proposta per fornire una energia 100% decarbonizzata a tutti i clienti. Plenitude opera con i suoi servizi e prodotti in 6 paesi (Italia, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) Eni gas eoggi, realizzando una nuovanel settore dell’energia con un modello di business che integra la produzione di energia sostenibile proveniente da fonti rinnovabili, nuovienergetici, progetti di mobilità elettrica e di transizione energetica. Essere unain ambito energetico significa porsi l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla, l’ambiente e le persone. Eni ha preso l’impegno di creare un nuovo valore condiviso attraverso progetti di transizione energetica, diversificando la proposta per fornire una energia 100% decarbonizzata a tutti i clienti.opera con i suoie prodotti in 6 paesi (Italia, ...

