Detrazioni spese universitarie per figlio non più fiscalmente a carico: come recuperarle? (Di giovedì 16 giugno 2022) Le spese universitarie sono detraibili solo se sostenute per un figlio che risulta fiscalmente a carico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Lesono detraibili solo se sostenute per unche risulta. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Detrazioni spese universitarie per figlio non più fiscalmente a carico: come recuperarle? - roby_mazz : @JediPerLItalia @lucopo75 Il rapporto imu/canone va valutato in tutta Italia, non solo nelle grandi città. Spese di… - propitit : RT @propitit: Riparto spese e detrazioni - llittlewicked : @unmondodentro @lentina__va Con più CUD la precompilata nel 90% dei casi non ti conguaglia i giorni e le detrazioni… - Geraci1Marina : RT @Libero_official: Pagare in #contanti ad esempio le spese mediche potrebbe avere conseguenze negative sulle detrazioni: quando non va us… -