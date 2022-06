Covid oggi Lombardia | 5 438 contagi e 7 morti A Milano 1 016 casi

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 5.438 i nuovida coronavirus registrati, 16 giugno, ine 7 i, portando così a 40.698 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 29.812 mentre il rapporto positivi/test si attesta al 18,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 (-1) mentre aumentano quelli nei reparti ordinari: sono 505 (+12). Sono 2.096 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 1.016 acittà. Lo comunica Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 348 nuovi, a Brescia 596, a Como 275, a Cremona 165, a Lecco 246, a Lodi 94, a Mantova 214, in provincia di Monza e Brianza 573, a Pavia 312, a ...

... oltre ad annunciare che si è vicini a rimuovere l'isolamento domiciliare per i positivi al-... Ec'è una consapevolezza diversa da parte degli italiani che nonostante non ci sia più l'...Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del coronavirus- 19 diffusie pubblicati sul sito web del ministero della Salute. Tra gli attualmente positivi, ...Stop alle mascherine sugli aerei mentre restano obbligatorie sui mezzi pubblici, strutture ospedaliere e Rsa fino a settembre. L'addio ai dispositivi di protezione arriva con delle eccezioni: decade ...(Adnkronos) - Sono 5.438 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 16 giugno, in Lombardia e 7 i morti, portando così a 40.698 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati ...