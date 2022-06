Alessandro Enriquez presenta le sue collaborazioni home (Di giovedì 16 giugno 2022) Alessandro Enriquez apre le porte creative al design tuffandosi così dalla moda nel magico mondo del decor con diverse collaborazioni. Le stampe e i disegni, tipici delle collezioni Enriquez, diventano i leitmotiv che guidano lo stilista nella sperimentazione e nell’approccio al design attraverso le maestranze della moda. Un occhio curioso guarda attraverso un fiore che in ogni occasione si colora di nuance diverse, dando vita così al disegno Floreyes. Alessandro Enriquez firma la carta da parati e i tappeti Alessandro lancia per la prima volta una capsule di carte da parati per Jannelli & Volpi, una serie di tappeti in seta e lana annodati a mano per Illulian e, dulcis in fundo, una collezione di sedute e letti per Vispring. In quest’ultima collezione i disegni ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 giugno 2022)apre le porte creative al design tuffandosi così dalla moda nel magico mondo del decor con diverse. Le stampe e i disegni, tipici delle collezioni, diventano i leitmotiv che guidano lo stilista nella sperimentazione e nell’approccio al design attraverso le maestranze della moda. Un occhio curioso guarda attraverso un fiore che in ogni occasione si colora di nuance diverse, dando vita così al disegno Floreyes.firma la carta da parati e i tappetilancia per la prima volta una capsule di carte da parati per Jannelli & Volpi, una serie di tappeti in seta e lana annodati a mano per Illulian e, dulcis in fundo, una collezione di sedute e letti per Vispring. In quest’ultima collezione i disegni ...

