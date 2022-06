Scopri il rituale di bellezza per avere capelli perfetti in ogni stagione

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Haircare is the new skincare. Uno slogan semplice e diretto che racchiude una grande verità. Prendersi cura della propria chioma, con la stessa religiosa attenzione con cui ci si prende cura della pelle si può (e si deve). È ormai risaputo che anche irisentono del passare del tempo, per non parlare dello stress o dello smog e proprio per questo motivo hanno bisogno di prodotti specifici in grado di renderli più sani (e belli). I ritmi veloci a cui siamo abituate, lo stile di vita urbano, il fumo, la stanchezza e la cattiva alimentazione hanno una grande influenza sulla loro vitalità ed equilibrio. È stato infatti dimostrato che la quantità di agenti inquinanti sul cuoio capelluto può essere due volte più elevata di quella che si trova nell’aria. L’inquinamento interno ed esterno aumenta lo stress ossidativo a livello del cuoio capelluto e danneggia la barriera ...