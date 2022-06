Pnrr, al via Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Un parterre d’eccezione pubblico-privato con complessivamente cinquanta attori distribuiti su tutto il territorio Nazionale e un investimento di 394 milioni di euro per i primi 3 anni (2023-2025), ma anche 696 ricercatori dedicati e 574 neoassunti. Sono questi i numeri del nuovo Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, numeri che indicano la portata di un progetto che nasce con l’ambizione di essere uno strumento reale per la crescita e lo sviluppo del settore della Mobilità. Il Centro – si sottolinea in una nota – “nasce con una chiara missione: accompagnare la transizione green e digitale in una ottica Sostenibile, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Un parterre d’eccezione pubblico-privato con complessivamente cinquanta attori distribuiti su tutto il territorioe un investimento di 394 milioni di euro per i primi 3 anni (2023-2025), ma anche 696 ricercatori dedicati e 574 neoassunti. Sono questi i numeri del nuovoper la, numeri che indicano la portata di un progetto che nasce con l’ambizione di essere uno strumento reale per la crescita e lo sviluppo del settore della. Il– si sottolinea in una nota – “nasce con una chiara missione: accompagnare la transizione green e digitale in una ottica, garantendo la transizione industriale del comparto e accompagnando le istituzioni locali a implementare soluzioni ...

