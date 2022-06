La Foiling Week dal 30 giugno al 3 luglio sul Lago di Garda

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Suldisi terrà, da giovedì 30a domenica 3, la, appuntamento molto prestigioso per tutti gli amanti di tutto il mondo della vela 3.0. Per la nona volta farà gli onori di casa la Fraglia della Vela Malcesine, circolo che ha nella sua fisionomia la realizzazione di regate eccellenti e dove si allenano classi olimpiche e imbarcazioni destinate a fare la storia della disciplina. L’obiettivo dellaLa novità principale dell’edizione 2022 è la nascita delFilm Festival, che vedrà in gara alcune tra le migliori produzioni cinematografiche a temae che si svolgerà in due serate. Da sempre sostenitrice di importanti azioni di responsabilità sociale, quest’anno ...