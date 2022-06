Ardesio | cade in cascina e si rompe una gamba | soccorso dopo due giorni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 giugno 2022). Lunedì mattina era caduto mentre si trovava nella sua, in via Ave ad, aveva riportato una sospetta frattura a unama purtroppo non c’era nessuno con lui e in zona non c’è copertura telefonica. Così un 62enne residente in paese, è rimasto duea terra, senza poter chiedere aiuto, sopportando il dolore allae sperando che qualcuno passasse lì vicino per attirare la sua attenzione. Intorno alle 13 di mercoledì per, caso, alcuni passanti hanno sentito i suoi lamenti e le sue grida d’aiuto e sono accorsi subito per vedere cosa stava succedendo. Non appena hanno visto l’uomo a terra, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valbondione: in quattro sono saliti con il mezzo fuoristrada e la jeep ...