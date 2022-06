Ubriaca alla guida insulta e aggredisce i carabinieri che la arrestano (Di martedì 14 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donna Ubriaca alla guida in fuga in auto insulta e aggredisce i carabinieri che l’hanno fermata e arrestata. E’ successo all’alba di domenica scorsa a Seregno. Verso le 5 di domenica una gazzella del radiomobile dei carabinieri di Seregno si trovava in transito nel quartiere Santa Valeria dove i residenti avevano poc’anzi segnalato un ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 14 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donnain fuga in autoche l’hanno fermata e arrestata. E’ successo all’alba di domenica scorsa a Seregno. Verso le 5 di domenica una gazzella del radiomobile deidi Seregno si trovava in transito nel quartiere Santa Valeria dove i residenti avevano poc’anzi segnalato un ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

