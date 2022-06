Da Mertens parole amare | l’ennesimo errore di De Laurentiis

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Se il presidente non vuole rinnovare il contratto a me, gli do l’opportunità di tesserare mio figlio. Così lui avrebbe il centravanti del futuro e io resterei a Napoli per sempre”. Con questa frase Driestrovò il modo di riscaldare una fredda giornata di gennaio dichiarando amore eterno all’ormai sua Partenope. Era il giorno 20, impazzavano le voci su un rinnovo di contratto che mai è avvenuto e a questo punto mai avverrà. Lorenzo Insigne aveva appena firmato con il Toronto e dalla società nessuna schiarita – se non conportate via dal vento – era giunta sulla questione riguardante il belga. E’ arrivato a ‘offrire’ al Napoli anche il piccolo Ciro Romeo, ma non è bastato. Sa di beffa pure la foto del 30 aprile scorso dopo il 6-1 al Sassuolo. Lo scatto ritrae Dries, il bimbo e il presidente De ...

