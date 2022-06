Tennis: Race to Turin, Berrettini rientra in top 20, Sinner 12esimo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Un balzo in avanti di sei posizioni, il più significativo nella Top 20. Matteo Berrettini, numero uno italiano, grazie al successo al torneo di Stoccarda, è rientrato fra i primi venti classificati della Pepperstone Atp Race To Turin, che determinerà i qualificati alle Nitto Atp Finals in calendario al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Matteo è diciassettesimo questa settimana, con 1.195 punti all'attivo. Con il trionfo tedesco, il numero 76 per il Tennis italiano nel circuito Atp, Berrettini è diventato il terzo azzurro con più trofei all'attivo dal 1968 ad oggi. Ne ha conquistati sei, come Paolo Bertolucci: ha davanti solo Adriano Panatta (10) e Fabio Fognini (9). Negli ultimi tre anni, Berrettini sull'erba ha perso solo tre partite: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Un balzo in avanti di sei posizioni, il più significativo nella Top 20. Matteo, numero uno italiano, grazie al successo al torneo di Stoccarda, èto fra i primi venti classificati della Pepperstone AtpTo, che determinerà i qualificati alle Nitto Atp Finals in calendario al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Matteo è diciassettesimo questa settimana, con 1.195 punti all'attivo. Con il trionfo tedesco, il numero 76 per ilitaliano nel circuito Atp,è diventato il terzo azzurro con più trofei all'attivo dal 1968 ad oggi. Ne ha conquistati sei, come Paolo Bertolucci: ha davanti solo Adriano Panatta (10) e Fabio Fognini (9). Negli ultimi tre anni,sull'erba ha perso solo tre partite: ...

