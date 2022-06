Queen’s: Musetti s’infortuna e lascia strada a Bublik (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Lorenzo da Carrara scivola nel primo game del secondo set del match d’esordio contro il kazako. In tabellone Berrettini, seconda testa di serie, che debutterà contro il britannico Evans: avversario di casa anche per Sonego, opposto a Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di lunedì 13 giugno 2022) Nell’ATP 500 sui prati inglesi Lorenzo da Carrara scivola nel primo game del secondo set del match d’esordio contro il kazako. In tabellone Berrettini, seconda testa di serie, che debutterà contro il britannico Evans: avversario di casa anche per Sonego, opposto a Murray. Guida il seeding il norvegese Ruud. Torneo live su SuperTennis

