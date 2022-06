Plebiscito per Alberto Bertucci | Nemi conferma il “suo” sindaco con il 75%

(Di lunedì 13 giugno 2022)– “‘Uniti per’ sfiora il 75%, adella fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini. Ancora una volta è stata riconosciuta la bontà del nostro lavoro, culminato in una campagna elettorale condotta a testa alta, orientata su programmi ed argomenti, nella quale ci siamo fatti scivolare addosso offese e accuse gratuite. I cittadini hanno dimostrato di sostenere fortemente tutto l’operato dell’Amministrazione portato avanti in questi anni. A loro va il mio ringraziamento e l’impegno a proseguire nel percorso di rinnovamento e miglioramento della nostra cittadina”. Lo dichiara il ritodi

Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, va verso il. Pruiti è uno dei talenti più puri del ... Stesso discorsoPieve Emanuele e le sue tante contraddizioni: rivincel'ennesima volta la ...... e alcuni comuni, da Piacenza e Como, diventati contendibili, alla sorpresa del caso Verona, dove però non c'è stato unsocialela sinistra ma una divisione, tutta politica, della ... A Romano un plebiscito per il Bontorin-bis Domenica, a Palermo, c'è stato un plebiscito per Silvio Baldini, allenatore così fuori dagli schemi che pure quelli che abitualmente consideriamo fuori dagli schemi sembrano conformisti. Risultato, ...Samuele Gaviano vince con plebiscito a Serri, conquistando per la quarta volta lo scranno di primo cittadino. Con 316 voti, contro i 10 del suo avversario Gianmario Muggiri, Gaviano tocca la percentua ...