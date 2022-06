Boniek: «Zaniolo è un 9. Via a 50 milioni? Forse, ma…» (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole di Boniek sulla Roma: «Zaniolo? Se lo vendi devi trovare uno migliore di lui e non è facile trovarlo» Intervistato dal Messaggero, Zibì Boniek ha parlato di Roma e di alcuni punti caldi, tra cui Zaniolo, oltre che del suo connazionale Zalewski. Di seguito le sue parole. Zaniolo – «Lui è un giocatore fortissimo, so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti. È il classico numero 9, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce, potente e vede la porta. Quando gioca a destra o sinistra perde molta forza per gli scontri con gli avversari. Se io guardo Vlahovic e Zaniolo, vedo tante caratteristiche simili.» INTESA CON ABRAHAM – «Se potesse giocare come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole disulla Roma: «? Se lo vendi devi trovare uno migliore di lui e non è facile trovarlo» Intervistato dal Messaggero, Zibìha parlato di Roma e di alcuni punti caldi, tra cui, oltre che del suo connazionale Zalewski. Di seguito le sue parole.– «Lui è un giocatore fortissimo, so di dire una cosa abbastanza singolare ma io continuo a pensare che il ragazzo possa rendere al meglio nel ruolo centravanti. È il classico numero 9, è uno che non vuole dare palla, va nell’uno contro uno, bravo di testa, veloce, potente e vede la porta. Quando gioca a destra o sinistra perde molta forza per gli scontri con gli avversari. Se io guardo Vlahovic e, vedo tante caratteristiche simili.» INTESA CON ABRAHAM – «Se potesse giocare come ...

