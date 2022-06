Amministrative 2022 | i primi risultati in Piemonte

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Si cominciano a delineare i nomi dei nuovicittadini dei comuni con meno di 15 mila abitanti in. In provincia di Alessandria, a Carezzano è stato eletto con 122 voti Franco Guernier con la lista ‘Insieme per Carezzano’. Lo sfidante Mario Alvigini con ‘Carezzano Vive’ ha ottenuto 97 voti. A Pomaro Monferrato eletto sindaco Fausto Capra con163 e la lista ‘Campanile e Spighe’. Non ce l’hanno fatta, invece, gli altri due candidati sindaci, Gian Paolo Lumi per ‘Insieme per Pomaro che ha ottenuto 16 voti e Massimo Doria candidati di Fiamma Tricolore4 voti. Nell’astigiano, a Capriglio, con 116 voti è stata eletta sindaco Tiziana Gaeta con la lista ‘Giovani per Capriglio’. A Castagnole Monferrato con 370 voti è risultato eletto sindaco Francesco Marengo sostenuto dalla lista ‘Campanile grappolo d’uva e spiga di grano’.Fratini Cesare con 310 ...