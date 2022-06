Tennis, nessun ritiro per Federer: lo svizzero programma il rientro in gara (Di domenica 12 giugno 2022) Roger Federer non si ritira ma, anzi, fa progetti per il rientro. “Se ci sarò anche nel 2023? La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose”, dice l’ex numero uno del mondo nel Tennis sul suo futuro agonistico. “Giocherò la Laver Cup e poi Basilea – spiega il quarantenne svizzero a Srf Sport -. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022) Rogernon si ritira ma, anzi, fa progetti per il. “Se ci sarò anche nel 2023? La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose”, dice l’ex numero uno del mondo nelsul suo futuro agonistico. “Giocherò la Laver Cup e poi Basilea – spiega il quarantennea Srf Sport -. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a ...

