Calcio: Torreira, 'futuro? Vorrei restare alla Fiorentina ma non so ancora niente' (Di domenica 12 giugno 2022) Montevideo, 12 giu. -(Adnkronos) - “La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, ma se non succede cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio niente”. Lucas Torreira si esprime così, ai microfoni di Ovacion Tv, sul proprio futuro. Il 26enne centrocampista uruguayano di proprietà dell'Arsenal ha giocato nell'ultima stagione in prestito alla Fiorentina. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Montevideo, 12 giu. -(Adnkronos) - “La mia idea è quella di poter, ma se non succede cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio”. Lucassi esprime così, ai microfoni di Ovacion Tv, sul proprio. Il 26enne centrocampista uruguayano di proprietà dell'Arsenal ha giocato nell'ultima stagione in prestito

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, l'agente di Demme è chiaro: 'Via dal Napoli per giocare, il calcio di Italiano è adatto a lui': Dopo la… - VELOSPORT1960 : - Scuffi_official : @Malehdivivere Parliamoci sinceramente, per il calcio di italiano tra Torreira e Amrabat c'è come trombare e stare… - duncanismo_ : @BerardoViola2 @SpaceViola_ il mediano dell’Hoffenheim è un nazionale e tutti ne parlano gran bene, non esiste solo… - sportli26181512 : #Fiorentina, Grillitsch a un passo, ma ora parte l'ultimo tentativo per tenere Torreira: #Fiorentina, Grillitsch a… -