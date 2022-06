Traffico Roma del 11-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 giugno 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziano Raimondi sul Raccordo Anulare Dopo un incidente comunque risolto restano coda in carreggiata esterna tra via Pontina e via Ardeatina regolare la circolazione è presente rete viaria della capitale questa sera alle 21 al Circo Massimo il primo dei due concertini di Vasco Rossi 70.000 gli spettatori attesi per questa prima serata le strade intorno al Circo Massimo sono chiusa ale deviazioni per diverse linee di bus Inoltre dalle 21 chiusa anche la stazione metro B Circo Massimo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità