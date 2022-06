Pasta fredda: le ricette più cliccate da voi (Di sabato 11 giugno 2022) La Pasta fredda rappresenta il piatto forse più amato dell’estate. Siamo italiane e no, non rinunciamo certo ad un buon primo, meglio se rinfrescante, quando la temperatura sale. La dieta mediterranea è stata giudicata come una delle alimentazioni più complete e salutari. I principi nutritivi di carboidrati, sali minerali, vitamine e proteine, ben bilanciati tra loro ci assicurano un corpo tonico, scattante, giovane a lungo. Approfittiamone allora per gustare le nostre specialità, con un occhio alla linea. Se consumate un buon piatto di farfalle, orecchiette, tubetti, gustatelo lentamente, vi sazierà prima. La digestione inizia proprio dalla masticazione, è così che si attivano gli enzimi dello stomaco che aiutano la metabolizzazione del cibo e favoriscono il senso di appagamento. In breve, meglio mangerete, meno ingrasserete. E ora, ecco a voi una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 11 giugno 2022) Larappresenta il piatto forse più amato dell’estate. Siamo italiane e no, non rinunciamo certo ad un buon primo, meglio se rinfrescante, quando la temperatura sale. La dieta mediterranea è stata giudicata come una delle alimentazioni più complete e salutari. I principi nutritivi di carboidrati, sali minerali, vitamine e proteine, ben bilanciati tra loro ci assicurano un corpo tonico, scattante, giovane a lungo. Approfittiamone allora per gustare le nostre specialità, con un occhio alla linea. Se consumate un buon piatto di farfalle, orecchiette, tubetti, gustatelo lentamente, vi sazierà prima. La digestione inizia proprio dalla masticazione, è così che si attivano gli enzimi dello stomaco che aiutano la metabolizzazione del cibo e favoriscono il senso di appagamento. In breve, meglio mangerete, meno ingrasserete. E ora, ecco a voi una ...

