LIVE Berrettini-Otte 7-6, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince un durissimo primo set (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RANKING ATP: OGGI MATTEO Berrettini DEVE vinceRE PER RIMANERE TOP10 1-0 Game Berrettini. Con il dodicesimo ACE Matteo fa suo il primo gioco del secondo parziale. 40-15 Stavolta il servizio vincente è esterno. Due palle dell’1-0 Berrettini. 30-15 Servizio vincente al centro per l’azzurro. 15-15 ACE Berrettini, l’undicesimo. 0-15 Affonda con il dritto Otte, che conquista il primo punto del secondo set. SECONDO SET 7-6 (7) primo SET Berrettini!!! Secondo doppio fallo del tiebreak per Otte, che trema sul più bello. primo set durissimo vinto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARANKING ATP: OGGI MATTEODEVERE PER RIMANERE TOP10 1-0 Game. Con il dodicesimo ACE Matteo fa suo ilgioco del secondo parziale. 40-15 Stavolta il servizionte è esterno. Due palle dell’1-0. 30-15 Servizionte al centro per. 15-15 ACE, l’undicesimo. 0-15 Affonda con il dritto, che conquista ilpunto del secondo set. SECONDO SET 7-6 (7)SET!!! Secondo doppio fallo del tiebreak per, che trema sul più bello.setvinto ...

