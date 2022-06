Gabriele Rossi, chi è l’ex fidanzato di Gabriel Garko: “Ero il suo amante e stava con Eva Grimaldi” (Di sabato 11 giugno 2022) Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono conosciuti quando lui aveva 19 anni e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto“. In quel periodo Gabriel era fidanzato ufficialmente con Eva Grimaldi, aveva però un compagno nella vita privata e Gabriele era il suo amante. “Gabriel mi faceva un po’ paura all’epoca -dice- avevo capito che non era una cosa facile stare con lui. Dopo quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo rivisti dopo 10 anni”. Quando è successo però, la prima cosa che ha chiesto Gabriele a Garko era queella di avere la possibilità di vivere una libertà maggiore nella loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 giugno 2022)sono conosciuti quando lui aveva 19 anni e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto“. In quel periodoeraufficialmente con Eva, aveva però un compagno nella vita privata eera il suo. “mi faceva un po’ paura all’epoca -dice- avevo capito che non era una cosa facile stare con lui. Dopo quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo rivisti dopo 10 anni”. Quando è successo però, la prima cosa che ha chiestoera queella di avere la possibilità di vivere una libertà maggiore nella loro ...

