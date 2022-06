Elicottero scomparso: ritrovate morte le sette persone a bordo (Di sabato 11 giugno 2022) I resti del velivolo ritrovati sul Monte Cusna, tra le province di Reggio Emilia e Modena. Nessun superstite: rinvenuti i corpi del dipilota veneto e sei passeggeri, 4 turchi e 2 ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) I resti del velivolo ritrovati sul Monte Cusna, tra le province di Reggio Emilia e Modena. Nessun superstite: rinvenuti i corpi del dipilota veneto e sei passeggeri, 4 turchi e 2 ...

