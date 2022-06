“Corpi di Luce” la mostra unione del mondo del design e moda a Milano (Di sabato 11 giugno 2022) IrisCeramicaGroup CorpiDiLuce phElodieCavallaro Iris Ceramica Group presenta dal 6 giugno al 28 settembre “Corpi di Luce”, una mostra sul rapporto tra Luce e materia, corpo e movimento Milano – In occasione della design Week Milanese, Iris Ceramica Group presenta la mostra “Corpi di Luce”, un concept originale che esplora le relazioni tra differenti espressioni artistiche, tattili, visive e percettive, per raccontare la natura nobile e duttile della ceramica come strumento capace di interpretare i desideri e i bisogni dell’uomo. La mostra porta in scena le relazioni tra design, moda, fotografia e arte cinematografica. L’ispirazione per tessere questo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) IrisCeramicaGroupDiphElodieCavallaro Iris Ceramica Group presenta dal 6 giugno al 28 settembre “di”, unasul rapporto trae materia, corpo e movimento– In occasione dellaWeek Milanese, Iris Ceramica Group presenta ladi”, un concept originale che esplora le relazioni tra differenti espressioni artistiche, tattili, visive e percettive, per raccontare la natura nobile e duttile della ceramica come strumento capace di interpretare i desideri e i bisogni dell’uomo. Laporta in scena le relazioni tra, fotografia e arte cinematografica. L’ispirazione per tessere questo ...

Lopinionista : “Corpi di Luce” la mostra unione del mondo del design e moda a Milano - AnnaSusannaPar2 : @PaneeCinismo Il fotografo è bravissimo. Fa un racconto molto ricercato del proprio mondo immaginario, popolato di… - maurazamir : RT @mrcatalano58: 'I corpi possiedono una luce propria che consumano per vivere: essi bruciano, non sono illuminati dall'esterno.' Egon Sc… - AndreaSALIERI6 : RT @mrcatalano58: 'I corpi possiedono una luce propria che consumano per vivere: essi bruciano, non sono illuminati dall'esterno.' Egon Sc… - FrankCArt : RT @mrcatalano58: 'I corpi possiedono una luce propria che consumano per vivere: essi bruciano, non sono illuminati dall'esterno.' Egon Sc… -