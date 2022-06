Bassetti aggredito da due no-vax in un locale notturno (Di sabato 11 giugno 2022) GENOVA – L’infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza – la definisce lo stesso Bassetti raccontando quanto successo sui social – Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e, dopo che gli chiedo cosa avessero fatto, scappa dal locale. Fuori, dopo che erano scappati lontani, i miei amici dopo averli seguiti chiedono loro ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) GENOVA – L’infettivologo genovese Matteoè statoda una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in undi Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici. “Un’aggressione no-vax vera in un momento di spensieratezza – la definisce lo stessoraccontando quanto successo sui social – Mentre consegno la mia carta di credito per pagare il conto, da dietro mi arriva addosso un cocktail pieno di ghiaccio e del suo contenuto. I cubetti mi colpiscono la testa e il liquido mi corre lungo la schiena. Penso a uno scherzo. Mi giro e vedo una coppia che mi guarda molto aggressivamente e, dopo che gli chiedo cosa avessero fatto, scappa dal. Fuori, dopo che erano scappati lontani, i miei amici dopo averli seguiti chiedono loro ...

Pubblicità

LaStampa : Genova, Bassetti aggredito da una coppia di no-vax in un locale notturno - repubblica : Bassetti aggredito da una coppia no-vax - NoiNotizie : RT @BeaLorenzin: Solidarietà a Matteo Bassetti che, ancora una volta, è stato vittima di insulti da una coppia #novax . Non è più accettab… - Massimi54704489 : RT @BeaLorenzin: Solidarietà a Matteo Bassetti che, ancora una volta, è stato vittima di insulti da una coppia #novax . Non è più accettab… - Lopinionista : Bassetti aggredito da due no-vax in un locale notturno -