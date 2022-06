Semplici: ''Bernardeschi-Napoli? Può essere un connubio esplosivo'' (Di venerdì 10 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore. Queste le sue parole: "A leggere i giornali, il Napoli vuole ridimensionarsi e dispiace. La società si sta muovendo per sostituire dei calciatori molto importanti e sicuramente sarà qualcosa di diverso rispetto agli anni passati. -afferma Semplici - Detto ciò, il Napoli ha sempre la possibilità di fare un campionato di vertice. Bernardeschi? Federico è un ragazzo importante, ha grande qualità. Bernardeschi adesso si è affermato sia con la Juventus che con la Nazionale. Ha tutte le possibilità di diventare un giocatore cruciale per il Napoli, qualora venisse acquistato. Non gli manca nulla per essere protagonista in una squadra ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022) Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Leonardo, allenatore. Queste le sue parole: "A leggere i giornali, ilvuole ridimensionarsi e dispiace. La società si sta muovendo per sostituire dei calciatori molto importanti e sicuramente sarà qualcosa di diverso rispetto agli anni passati. -afferma- Detto ciò, ilha sempre la possibilità di fare un campionato di vertice.? Federico è un ragazzo importante, ha grande qualità.adesso si è affermato sia con la Juventus che con la Nazionale. Ha tutte le possibilità di diventare un giocatore cruciale per il, qualora venisse acquistato. Non gli manca nulla perprotagonista in una squadra ...

